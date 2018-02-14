Такой Флору Керимову вы еще не видели: невероятное изменение имиджа (ВИДЕО, ФОТО)

14 февраля 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев представил в социальной сети Instagram новую работу в рамках проекта "Before/After" ("До/После"), сообщает Trend Life.

В рамках данного проекта стилист "трансформирует" образы - посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих "золотых рук". Он понимает, что женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет выглядеть красиво и привлекательно.

В этот раз героиней проекта стала народная артистка Азербайджана Флора Керимова.

"После небольшой паузы решил заново порадовать вас. Желаю всем быть такой же любимой, как наша несравненная, неподражаемая, великая, бесподобная, корифей, королева и живая легенда азербайджанской музыки Флора Керимова", - написал Агакишиев на своей официальной странице.

Отметим, что всегда элегантная Флора Керимова редко экспериментирует с имиджем, но благодаря Анару Агакишиеву она изменилась до неузнаваемости.

(Автор: Джани Бабаева)

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