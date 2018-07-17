Бакинские тренды летней детской моды

17 июля 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Детская мода, давно уже выделившаяся в отдельную fashion-индустрию, с каждым годом набирает все большие обороты. Ведь современные дети - настоящие модники, желающие походить на своих родителей не только по манере поведения, но и стилю. Из-за этого дизайнеры ежегодно предлагают отдельные линейки одежды для девочек и мальчиков, отличающиеся от взрослых тенденций не только внешним видом, но и качеством. Детская мода лето 2018 удивляет и радует одновременно - многообразна в фасонах, цветах и дизайне, имеет заданные тренды и стилевые направления. А образы детей становятся все смелее и интереснее. Появляются новые фактуры, а для пошива используются материалы и элементы декора, которые также часто встречаются во взрослых коллекциях. Кроме того, она очень удобна в ежедневном ношении, практична, а главное - безопасна для здоровья.

В отеле Pullman Baku 28 июля в 18.00 пройдет конкурс детской моды Yay Əyləncəsi (Летнее развлечение), организованный Star Kids Group, сообщила Trend Life руководитель проекта Айгюн Алиева.

В Kids Fashion Show примут участие юные модели (46 девочек и 42 мальчика) от 4 до 14 лет и 19 модельеров. Зрителям будут представлены тренды летней моды в авангардном стиле. Победители и призеры будут отмечены статуэтками, дипломами и ценными призами

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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