Золотые женщины Азербайджана - самые яркие образы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku впервые в Азербайджане прошла церемония награждения премии Golden People Awards, которая присуждается за достижения в общественной жизни, бизнесе, культуре, искусстве, индустрии моды, медицине, спорте, медиа и социальных сетей.

Вручение премии стало ярким событием, особый интерес у публики вызвали наряды, в которых звезды кино, эстрады и индустрии моды прошлись по красной ковровой дорожке. Предлагаем читателям Trend Life посмотреть самые яркие образы звезд торжественной церемонии.

Для церемонии награждения руководитель Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова отдала предпочтение классической формуле - белый верх, черный низ. Вверх наряда был выполнен из нежного гипюра, что придавало ему дополнительную торжественность.

Блондинка в розовом - народная артистка Азербайджана Малейка Асадова остается верна своему гламурному образу. А улыбка актрисы вообще ослепила ведущего вечера Самира Байрамлы.

Поклонники привыкли видеть певицу Нуру Сури на торжественных мероприятиях в роскошных вечерних платьях. Но на Golden People Awards артистка решила рискнуть и появилась в мини-шортах, белой сорочке и жакете в широкую красную полоску. Многие решат, что образ певицы не совсем подходит для такого вечера, однако фотографы посчитали иначе и провели для Сури незапланированную фотосессию.

Для дефиле по красной ковровой дорожке заслуженная артистка Сугра Багирзаде выбрала алую широкую юбку и черную блузку. Элегантная актриса стала настоящим украшением вечера.

Блеск и роскошь - певица и телеведущая Роза Зергерли пришла за наградой Golden People Awards в наряде в стиле Великий Гэтсби. Однако, образ певицы может вызвать недовольство у защитников животных, так как на плече у исполнительницы красовалась горжетка из натурального меха.

Азербайджанская участница "Евровидения 2016" Сямра Рагимли довольно часто провоцирует публику откровенными нарядами. Но на этот раз певица выбрала красное платье в пол, хотя с довольно глубоким разрезом.

Певица Гюнай Ибрагимли выбрала для церемонии длинное белое платье. Кстати, в таком многие представительницы слабого пола обычно ходят в загс. Может, мы чего-то не знаем, и исполнительница готовится к свадьбе?

(Автор: Джани Бабаева)

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