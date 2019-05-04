Готическое настроение на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недели моды Azerbaijan Fashion Week, которая проходит в Музее каменной летописи, прошли девять показов коллекций дизайнеров из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Турции.

Мероприятие было открыто презентацией коллекции азербайджанского дизайнера Айнур Алиевой. Бренд Aynoor показал хорошо продуманную коллекцию, масштабность которой была подчеркнута эпичным саундтреком. Главными героями коллекции стали подпоясанные пиджаки, надетые поверх пышных юбок.

Сразу три казахстанских бренда представили свои новые коллекции в рамках блока детских показов.

Alex Chzhen, открывавший 9-й сезон Недели со своей взрослой коллекцией, A.Sain и Aida Yeskazina наглядно продемонстрировали, что быть поклонником модных течений можно с самого раннего возраста.

Специально для участия в детском блоке Azerbaijan Fashion Week в Баку из Казахстана прибыли юные модели.

Коллекция первого профессионального азербайджанского художника-модельера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой продолжила второй день показа. В коллекции вновь соединились воедино оригинальное видение дизайнера и этнические мотивы. Показ прошел при сотрудничестве с брендом, создающим аксессуары ручной работы - Fargana’s Style.

Объемные бальные платья с блестящими элементами для самых праздничных выходов в свет были представлены казахстанским брендом Arunaz Couture. Эту коллекцию от прочих отличала техника перехода цветов – амбре, умело использованная дизайнером бренда.

Еще одно ателье, создающее вечерние наряды ручной работы, но в этот раз из России – Embr Atelier, покорило гостей нежнейшей ручной вышивкой – результатом многочасовой кропотливой работы искусных швей. В финальной части показа гостям была продемонстрирована линия свадебных платьев от Embr Atelier, и судя по блеску глаз представительниц прекрасного пола, сидящих в зале, каждая из них мысленно примеряла эти наряды.

В этом году благодаря сотрудничеству с Tajikistan Fashion Week впервые в Азербайджане представлены работы таджикских дизайнеров. Первым из таковых стал показ топового таджикского стилиста по волосам Alan Volovikis, который открыл в себе новую грань таланта и с недавних пор также занялся дизайном одежды. Наряды преимущественно черного цвета, в которых активно были использованы такие элементы, как смешение тканей, рукава-фонарики, плиссированные юбки, бахрома в стиле мюзикла "Чикаго", пришлись по душе бакинской публике.

Subliminal Aurora – именно такое название получила новая коллекция турецкого дизайнера Güler Baysal, которая закрывала второй день показа. Готическое настроение было подчеркнуто великолепными вечерними нарядами цвета темной безлунной ночи. Но, словно следуя принципу инь-ян, во второй части показа гостям были представлены ничуть не менее роскошные наряды исключительно белого цвета.

Второй день девятого сезона Azerbaijan Fashion Week завершился веселой afterparty, прошедшей в Atelier Vivanda.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Адыль Юсифов)

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