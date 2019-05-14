В Баку пройдет шоу красоты и моды "Семь красавиц - 4"

БАКУ /Trend Life/ - В Elite Events Hall 1 июня в 18.00 пройдет четвертый вечер и церемония награждения "7 Gözəl Wedding Beauty Fashion Show & Awards" (Семь красавиц - шоу красоты и моды), организованный Pi Group Production, сообщает Trend Life.

Гостям будут традиционно представлены работы стилистов-визажистов и мастеров по прическам, коллекции дизайнеров и бутиков свадебных нарядов и вечерних платьев. В шоу-программе примут участие певцы Javid, Аяз Бабаев, Пярвана Талыбзаде, танцевальные группы “Azəri Atəşi” и “Harmony dance”. Ведущий вечера – Вугар Азероглу, музыка - DJ Zaur.

Руководитель проекта – Исмаил Гасымов, автор идеи и сценарист – Пярвана Мамедова. Для приобретения билетов и справок: +994556699813,

+994559792597



Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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