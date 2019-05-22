В Баку объединили моду и искусство – получилось очень красиво (ФОТО)

22 мая 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества "Хатаи" прошла выставка юных художников Центра искусств “Qızıl Ay”, организованная Ассоциацией по развитию женского предпринимательства (AQSİA), сообщила Trend Life руководитель комиссии по социальной работе AQSİA Гюльнара Халилова.

В рамках экспозиции прошло дефиле летней детской одежды “Kids Fashion Design”, которая была создана по эскизам юных художников. Причем, дети сами стали модельерами своей одежды, конечно же, при помощи взрослых. В проекте было представлено 60 художественных работ и 20 образцов летней одежды.
Выступившие руководитель “Qızıl Ay”, член Союза художников и Союза архитекторов Азербайджана Егяна Абдуллаева, руководитель комиссии по социальной работе AQSİA Гюльнара Халилова, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, заслуженный художник Бахтияр Мурадов отметили важность реализации проекта для раскрытия и развития творческого потенциала подрастающего поколения, формирования вкуса и мировоззрения, приобретения навыков в изобразительном искусстве и модельной сфере, стимулирования для дальнейшей плодотворной деятельности.

Участники проекта были отмечены сертификатами и ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

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