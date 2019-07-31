Топ-10 экстравагантных образов звезд на сцене фестиваля "ЖАРА 2019" (ФОТО)

31 июля 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый артист старается удивить публику не только вокальными данными, но и необычными нарядами. Trend Life предлагает читателям посмотреть на самые экстравагантные образы звезд на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019".

Филипп Киркоров и Николай Басков словно соревнуются между собой. У кого костюм эксцентричнее, где больше страз и аляпистых узоров? Кажется, эта модная битва не закончится никогда

К эксцентричным нарядам Тани Тузовой и Доктора Шадского на российской эстраде привыкли. В Баку дуэт представил песню "Просто кукла", наряд у Тузовой был соответствующий

Чингиз Мустафаев на сцене фестиваля напоминал огромного робота, прилетевшего из далекой галактики

Украинская группа Mozgi, которую возглавляет Потап (Алексей Потапенко) выступила в костюмах, напоминающих спецзащиту от радиации. Так ребята решили почтить память жертв Чернобыльской катастрофы и обратить внимание общественности на современные проблемы экологии

Принцесса из Восточной сказки Диляра Кязымова, в таком образе мы ее еще не видели

Исполняя свой хит "Невеста" Глюкоза примерила мужской костюм и нарисовала себе усы, а вот мужчины из ее танцевальной группы красовались в свадебных платьях

Все люди как люди, а LOBODA суперзвезда. И как положено суперзвезде - певица с ног до головы была в стразах и блестках

Кети Топурия выступала белом полупрозрачном наряде, окантованным мехом. Правда, наряд певицы больше напоминал не вечернее платье, а роскошный халат

Валерия появилась на сцене с розовыми волосами и в черном одеянии. Кстати, ее наряд чем-то перекликался с образами Валерия Леонтьев, который любит носить сетку-футболку

Ольга Бузова представила песню "Водица" в телесном боди, декорированном цепями

(Автор: Джани Бабаева)

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