Айсель Мамедова в числе номинантов на звание "Самого стильного конкурсанта "Новой волны-2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский глянцевый интернет-журнал WMJ.ru проводит голосование среди читателей на выбор "Самого стильного конкурсанта "Новой волны-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на интернет-издание.

В числе номинантов азербайджанская певица, участница конкурса "Новая волна-2019" Айсель Мамедова (AISEL). Победитель или победительница получат спецприз от WMJ.ru во время фестиваля в Сочи, который пройдет с 24 по 29 августа.

Айсель Мамедова - вокалистка, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджан на "Евровидении 2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Джани Бабаева)

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