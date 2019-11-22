Впервые будет представлена коллекция верхней одежды из кялагаи Гюльнары Халиловой с участием звезд

22 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 27 ноября в 19.00, впервые будет представлена эксклюзивная коллекция верхней одежды, созданная из кялагаи “İpək Sərvət” (Шелковое достояние) руководителя Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Интересно, что в дефиле примут участие медийные лица и звезды. Проект реализуется совместно с национальным брендом “Azerbaijan Kelagayi” (Азербайджанский кялагаи). Мероприятие посвящено знаменательному событию - в ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Кялагаи - азербайджанский национальный женский головной убор. Представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, местного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

(Автор: Вугар Иманов)

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