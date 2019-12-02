Американская актриса Мэг Доннелли выбрала азербайджанского дизайнера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная американская актриса и певица Мэг Доннелли отдала предпочтение наряду от азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщает Trend Life.

19-летняя Мэг Доннелли выбрала наряд азербайджанского дизайнера для церемонии вручения премии American Music Awards of 2019.

Мэг Доннелли хорошо известна зрителям по ролям в кинопроектах "Зомби", "Американская домохозяйка".

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Это не первый случай, когда звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам от азербайджанского дизайнера - американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти появилась на красной ковровой дорожке 61-й церемонии вручения наград Grammy в наряде от Руфата Исмаила, индийская актриса и модель Жаклин Фернандес для одной из своих фотосессий также выбрала наряд бренда Afffair, певица Аврил Лавин в платье, созданном Руфатом Исмаилом, предстала в эфире телевизионных шоу "Dancing with the Stars" ("Танцы со звездами") на телеканале ABC. Бейонсе и Дженнифер Лопес ранее также были замечены в платьях от азербайджанского дизайнера.

(Автор: Джани Бабаева)

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