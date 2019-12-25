В Баку прошел вечер моды "Зимняя сказка" – новые тенденции и уверенность в себе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Pullman Hotels and Resorts прошло Kids Fashion Show "Зимняя сказка 2019", организованное Star Kids Group, сообщает Trend Life.

На открытии вечера автор проекта и директор Star Kids Group Айгюн Алиева отметила, что главная цель проекта – раскрытие и развитие потенциала подрастающего поколения в области индустрии моды, участие лучших моделей на международной арене.

Детская мода – это одно из основных направлений индустрии стиля и красоты, позволяющее многим дизайнерам показать себя с совершенно иной стороны. Ребенок всегда должен выглядеть опрятно и ухоженно, а потому дизайнеры предлагают креативные новинки, как для девочек, так и для мальчиков - сочетание самых разнообразных деталей, рисунков, изображений, тенденций. Этот сезон наполнен различными стилями, нарядами, фасонами. Однако главная особенность детской моды - это сочетание комфорта и удобства в новых тенденциях. А детское дефиле - это искусство, похожее одновременно на танец и театральную постановку, который помогает ребенку стать раскрепощенным, научиться правильно держаться и обрести одну из важнейших составляющих имиджа - уверенность в себе.

В состав жюри вошли – преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова (председатель жюри), народная артистка Малейка Асадова, председатель Азербайджанского общественного объединения женщин-предпринимателей Земфира Агаева, руководитель Дома моды "Ye.S", дизайнер Егяна Садыхова, певец Яшар Юсуб, победитель Best model of Azerbaijan Ильгар Алиев, руководитель детского центра "Buta" Гюнай Агамалы, победительница Kids Best Model Azerbaijan Амира Сафарова.

В Kids Fashion Show приняли участие семьдесят юных моделей от 4 до 14 лет: 40 девочек и 30 мальчиков представили коллекции десяти дизайнеров. Лучшие были отмечены дипломами и ценными призами в различных номинациях. Гостям представлена концертная программа.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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