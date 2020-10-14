Азербайджанские дизайнеры представили коллекцию из военного камуфляжа в поддержку армии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана (AFDA) представила социальный проект в знак поддержки армии Азербайджана, ведущего героическую борьбу за освобождение оккупированных территорий страны от армянских агрессоров, сообщила Trend Life руководитель AFDA Айсель Гусейнова. Проект реализован при поддержке Gilan Tekstil Parkı и GiLTEX

"Суть проекта заключается в том, что пять знаменитых местных дизайнеров изготовили уникальные музейные наряды из камуфляжной ткани национальной армии. Тем самым, подчеркнув идею того, что хоть мы и мечтаем о мире, как нация, но если кто-то будет претендовать на наши законные земли – мы готовы и к войне. Как известно, Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и почти 30 лет находится под оккупацией Армении, а потому контрнаступательная операция нашей славной армии по освобождению Нагорного Карабаха и семи оккупированных районов вокруг него, не могла оставить нас безразличными", - Айсель Гусейнова.

В проекте приняли участие дизайнеры Зюмрюд Мирзалиева, Гюнель Бехбудова, Нигяр Кальбиева, Сабина Зулалова и UVENTA. Коллекция будет также представлена на международных выставках.

(Автор: Вугар Иманов)