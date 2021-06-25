В Баку прошло дефиле национальной одежды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) прошел показ мод "Milli geyimlər: Öyrənək və yaşadaq" ("Национальные костюмы: узнаём и пропагандируем"), сообщили Trend Life в музее.

Мероприятие организовано отделом научно-массовой работы и образования музея и Центром развития детей и юношества №2.

Заведующая отделом научно-массовой работы и образования музея Фарида Шамси, заместитель директора по воспитательной работе Центра развития детей и юношества Гасан Гаралов и заведующая отделом научного фонда этнографии музея Гульзаде Абдулова отметили, что национальный костюм на протяжении веков являлся отражением самобытной культуры азербайджанского народа. Он создавался в результате многовековых процессов развития материальной и духовной культуры нашего народа.

Было подчеркнуто, что традиционно история народного творчества, его этнографические и художественные особенности находят свое отражение в одежде. Эта черта проявляется в особой форме одежды, ее орнаментах, художественной вышивке. Национальные костюмы самобытны и весьма красивы. Мужской и женский костюмы при этом обладают специфичной символикой, и каждая деталь тут имеет свое значение.

В художественной части мероприятия были продемонстрированы национальные танцы в исполнении юных артистов.

Затем выступила студентка Клуба художественной вышивки Фатима Мирзамамедли на тему "Изготовление национальных костюмов: рисование выкройки, выбор тканей, укладка, использование декоративных аксессуаров".

Состоялся показ национальных костюмов, созданных членами Клуба.

В заключение мероприятия участникам были вручены благодарственные письма.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)