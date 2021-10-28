Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model

БАКУ /Trend Life/ - По решению World Beauty Congress (Всемирный конгресс красоты) Азербайджан избран площадкой проведения третьего международного конкурса красоты "International Beauty & Model", сообщил Trend Life президент World Beauty Congress, генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов.

В первый раз этот конкурс проводился в Китае, а затем - в Кыргызстане. Более 30 самых красивых девушек из разных стран соберутся в Баку, чтобы побороться за корону победительницы в трех категориях — "Мисс" (от 18 до 29 лет), "Миссис" (до 38 лет), "Классическая миссис" (от 39 лет). Также решением жюри будет выбрана обладательница главной короны международного конкурса. Интересной особенностью и отличием данного конкурса от других является то, что в нем принимают участие успешные женщины, добившиеся определенных высот в своей сфере деятельности, реализовавшие себя в жизни. Среди участниц конкурса: владелицы крупных предприятий, турфирм, медиа, ресторанов, популярный психолог, чемпионка мира по танцам, офицер полиции высокого ранга, известные блогеры и т.д. В Баку приедут конкурсантки из США, России, Франции, Германии, Украины, Польши, Латвии, Беларуси, Израиля и других стран. В отличие от обычных конкурсов красоты, здесь не будут иметь значения ни семейное положение конкурсантки, ни наличие детей.

"В постковидный период важное значение приобретает борьба за туристов. Многие страны начали активную пиар-компанию в этой сфере. International Beauty & Model станет эффективным пиаром туристических возможностей Азербайджана, так как широко освещается не только в международной прессе, но и в соцсетях в силу того, что у многих участниц сотни тысяч подписчиков, а некоторые даже владеют собственными медиа. Недаром Китай уже более 10 лет как купил права на проведение 90% международных конкурсов красоты и на данный момент увеличил число мировых конкурсов красоты, которые пройдут в этой стране", - отметил Замир Гусейнов.

Генеральным координатором конкурса избран Национальный директор WBC в Израиле Александр Юрчак. Именно он займется отбором конкурсанток с помощью международного жюри.

Планируется, что участницы конкурса, помимо Баку, посетят и туристические достопримечательности регионов Азербайджана. Конкурс International Beauty & Model, как ожидается, пройдет с 23 ноября по 1 декабря. Но так как в связи с пандемией еще существуют ограничения на въезд и выезд в некоторых странах, конкурс может быть перенесен для того, чтобы все участницы смогли приехать в Азербайджан.

(Автор: Вугар Иманов)