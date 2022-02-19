Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО)

Стиль 19 февраля 2022 15:17 (UTC+04:00)
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем мужского конкурса красоты "Мистер Валентин-2022" (Mister Valentine Georgia 2022) в Грузии стал 24-летний Элизбар Мамедов из Болниси, сообщает Trend Life.

Интересно, что второе место на конкурсе также занял азербайджанец Азиз Мусаев из Дманиси, а третье – Георгий Меквабидзе. В состав жюри вошли общественный деятель Эка Беселия, модели Кристи Кипшидзе и Кесария Абрамидзе, исполнители Ачико Мепаридзе и Сопо Бедия.

Конкурс красоты "Мистер Валентин" впервые прошел в столице Грузии в 2009 году. Автором идеи конкурса является известный телеведущий Гия Джаджанидзе.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанцы стали победителями мужского конкурса красоты в Грузии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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