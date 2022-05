Azerbaijan Fashion Week 2022 – любимый Восток, футуризм, вечерние наряды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Hilton Hotel проходит 12-й сезон Azerbaijan Fashion Week - Азербайджанской Недели моды, главной темой которой стала идея дружбы народов и мира, а слоганом - простые и важные слова We are together (Мы вместе), сообщает Trend Life.

Cреди участников Azerbaijan Fashion Week в Баку модные дизайнеры из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, и конечно, как и всегда, свои новые коллекции показывают лучшие кутюрье Азербайджана и Турции. Тема дружбы народов и уважения национальных традиций разных стран отражена в цветовой гамме основного вижуала этого сезона - для оформления афиши, пригласительных и подарков художники и графические дизайнеры использовали все цвета флагов стран-участниц Azerbaijan Fashion Week.

Второй день показов начался с дефиле, в котором участвовали юные модели. В детском Runaway Show приняли участие следующие азербайджанские и международные бренды Volskaya, Aisha, Inju, Azizli Kids Collection, Princess Amira. Дизайнеры предлагают школьникам и подросткам как повседневную модную одежду, как будто из маминого стильного гардероба, так и нарядные платья и комплекты, уместные на различных праздниках, столь любимых на Востоке.

Взрослый блок открыл показ коллекции от бренда DÄBZ. Основатель марки стилист, influencer и создатель собственной школы моды Style Me Эльнара де Бирбуэт добавляет в жизнь ярких сочных красок. Брючные костюмы с акцентированной талией и свободного кроя пиджаками, короткие юбки и шорты в сочетании с рубашками мужского фасона – все в коллекции DÄBZ выполнено в ярких цветах – от сочного зеленого до алого и солнечно желтого.

Казахстан в этот день представили na_mi_lab и Lariya School футуристической дерзкой коллекцией, в которой главными цветами стали фиолетовый, оранжевый, черный.

Таджикистан привез на Азербайджанскую Неделю моды национальные мотивы в современной интерпретации, собрав лучшие коллекции своих дизайнеров в блоке Tajikistan Fashion Week.

Вслед за этим на подиуме свою новую коллекцию представила заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова. Коллекция получила название Bella Rosa (Прекрасная роза), и в ней переданы все оттенки разных сортов этого любимого дизайнером цветка. Новую коллекцию Халафова представила в коллаборации с итальянским ювелирным брендом Spoleto Gioielli.

Настроение коллекции казахстанского бренда Guli создали использованные дизайнером ткани, в частности нежный бархат теплых оттенков. Национальные мотивы авторы коллекции добавили не только в виде принтов, но и за счет кроя.

Закрыла второй день 12-го сезона Azerbaijan Fashion Week Гюнель Исмаилова и ее бренд GNL коллекцией вечерних нарядов.

