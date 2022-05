Приятный шок на Azerbaijan Fashion Week 2022 - на подиум вышли модели разного возраста, роста и веса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Hilton Hotel прошел 12-й сезон Azerbaijan Fashion Week - Азербайджанской Недели моды, главной темой которой стала идея дружбы народов и мира, а слоганом - простые и важные слова We are together (Мы вместе), сообщает Trend Life.

Cреди участников Azerbaijan Fashion Week в Баку были модные дизайнеры из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, и конечно, как и всегда, свои новые коллекции показали лучшие кутюрье Азербайджана и Турции. Тема дружбы народов и уважения национальных традиций разных стран была отражена в цветовой гамме основного вижуала этого сезона - для оформления афиши, пригласительных и подарков художники и графические дизайнеры использовали все цвета флагов стран-участниц Azerbaijan Fashion Week.

Заключительный день показов начался с детского Runaway Show, в котором участвовали следующие азербайджанские и международные бренды - A.Sain, Suhrob Habib Kids, Mimioriki, Amelie Kids Couture, B&G Store, Xari BulBul Model Agency.

Взрослый блок показов в этот день также был международным – участвовали казахстанские, узбекские и азербайджанские модные бренды.

Узбекский бренд Bekzot Saitov представил коллекцию женственных образов в яркой цветовой палитре, в которой нашли место и национальные мотивы. Сложно скроенный халат в национальных узбекских принтах – современный универсальный стильный look.

Казахстанский бренд MALIKE выпускницы Lariya School Малеке Абдешевой показал коллекцию, вдохновением для которой послужили японские единоборства, а именно борьба на палках.

Все разнообразие свадебной моды зрители третьего дня Azerbaijan Fashion Week увидели в коллекции Ayrus Atelier.

Коллекция Ayshan Habibli, представленная на Неделе моды – это платья короткие и в пол, костюмы и комплекты без лишних деталей, в однотонной гамме пастельных тонов. В коллекции также присутствуют болотный, красный и черный цвета.

Уже традиционно Азербайджанскую Неделю моды закрывает показ азербайджанского модного дома Giedi. Дефиле от дизайнера Мурада Гусейна и на этот раз стало не только модным показом, но и несло очень четкий социальный посыл. Следуя заданной теме этого сезона, девизу – «Мы вместе», Мурад Гусейн вывел на подиум как профессиональных, так и непрофессиональных моделей в качестве наглядной демонстрации простого тезиса: не важно, какого ты роста, веса, возраста, рода занятий и социального положения, ты вправе быть красивой, носить то, что хочется, и оставаться собой…

Фото – Адыль Юсифов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az, Azernews.az