Азербайджанский ученый может победить на международном конкурсе красоты в Индонезии

БАКУ /Trend Life/ - Miss Global Azerbaijan-2021 Ройя Ширзади представляет Азербайджан на международном конкурсе красоты Miss Global 2022 в Индонезии, сообщила Trend Life координатор и член жюри Miss Global Azerbaijan Айла Маис.

Ройя Ширзади - ученый, магистр микробиологии, планирует продолжить свое образование в области неврологии и нацелена на получение докторской степени в Испании. Одна из ее личных целей - открыть терапевтическую клинику для людей, страдающих психическими заболеваниями. Ее любимые занятия в свободное время - различные виды спорта, рисование и дизайн.

Для того чтобы поддержать нашу представительницу и проголосовать за нее, необходимо пройти следующие этапы:

Шаг 1. @missglobalofficial - подпишитесь на официальную страницу международного конкурса.

Шаг 2. Перейдите по ссылке www.missglobal.com/vote

Шаг 3. Введите свой адрес электронной почты, свое имя и нажмите «Подписаться».

Шаг 4. На странице имен и фотографий участников нажмите на "звездочку" участника №4.

Первый голос бесплатный. Если вы хотите проголосовать большее количество раз, можно переключиться на ставки голосования на странице (1 дополнительный голос = 1 евро)

Дополнительную информацию вы можете получить на официальной странице Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan" @missmisterazofficial

Процесс голосования продлится до 8 июня.

Церемония награждения состоится 11 июня.