В Баку определились победительницы Международного конкурса красоты и моделей среди успешных женщин (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане прошел международный конкурс красоты среди успешных женщин International Beauty and Model 2022, организованный Всемирным конгрессом красоты (World Beauty Congress), сообщает Trend Life.

Ранее конкурс проводился в Китае (2007, 2010, 2016) и Кыргызстане (2013).

Около двадцати девушек из Германии, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Румынии, Польши, России, Беларуси, Узбекистана и других стран приехали в Азербайджан, чтобы сразиться за корону победительницы в трех категориях – "Мисс" (незамужние девушки), "Миссис" (до 37 лет или имеющие детей) и "Классическая миссис" (от 37 лет).

На открытии вечера в Buta Palace президент WBC, генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов отметил, что интересной особенностью и отличием этого конкурса от обычных конкурсов красоты является то, что здесь не имели значения ни семейное положение, ни вопрос наличия детей, ни даже стандарты красоты. Главное в том, что это был конкурс для женщин, добившихся определенных успехов в своей сфере деятельности, реализовавшие себя в жизни.

Перед финальным вечером конкурсантки на протяжении недели совершали экскурсионные туры по достопримечательностям Баку и регионов страны, знакомились с азербайджанскими традициями. По итогам поездок будет снят фильм, рассказывающий о природных красотах нашей страны, который затем будет демонстрироваться в различных странах. Также реализован фотопроект под лозунгом "Welcome to Azerbaijan", где будут продемонстрированы туристические возможности Азербайджана.

"Проведение конкурса красоты и моделей среди успешных женщин станет эффективным пиаром туристических возможностей Азербайджана. Среди участниц бизнес-леди и представительницы различных сфер, которые известны в своих странах, имеют сотни тысяч подписчиков в соцсетях, и освещение мероприятия в международной прессе имеет свое значение для пропаганды Азербайджана", - отметил Замир Гусейнов.

Ведущим вечера был Эльмеддин Мамедов. Режиссер-постановщик вечера – Юлиана Гусейнова. С концертной программой выступил лауреат международных конкурсов Эмин Гасан. Изюминкой вечера стало выступление всемирно известного певца Боссона, который представил свои хиты, среди которых "Оne in a million" из голливудского фильма "Мисс конгениальность".

Конкурсантки предстали на подиуме в трех показах, в том числе в платьях от дизайнеров Нисы Азизовой и Айгюн Талыбовой.

Решением международного жюри обладательницей Grand Prix стала Рена Алиева (Азербайджан). Победительницей в номинации Miss International Beauty Classic 2022 была объявлена Сара Бауэр (Германия), второе место – Ольга Завацкая (Беларусь), третье – Марина Грайб (Израиль). Победительницей в номинации Miss International Beauty 2022 стала Ионелла-Георгиана Постельницу (Румыния), второе место – Барчин Казахбаева (Кыргызстан), третье – Валерия Дмитриенко (Россия). Лучшей в номинации Mrs. International Beauty 2022 объявлена Ирина Рыжкова (Россия), второе место – Вероника Дебердеева (Узбекистан), третье – Ирина Кудина (Россия).

Ионелла-Георгиана Постельницу (Румыния), дантист: "Впервые приезжаю в Азербайджан, который мне очень понравился своей природой, архитектурой и добродушными людьми. Многие в Румынии, к сожалению, не знают о такой прекрасной стране. Счастлива стать победительницей в Баку!".

Ирина Рыжкова (Россия), психолог: "Это мое первое участие в таком конкурсе и тем более приятно стать победительницей. В Баку я приехала с семьей, с мужем и маленькой дочкой, здесь для меня открылся новый мир. Я была во многих странах, и Баку похож на многие части света, но в то же время отличается самобытностью, гармонией древности и современности".

Сара Бауэр (Германия), бизнес-консультант: "Конкурс был оригинален по своей философии и представлению женской красоты не столько через внешний образ, сколько через успешную деятельность женщины. Это дает мотивацию для дальнейшей деятельности. Женщины должны быть прекрасны во всем".

Вечер продолжился after party в Cello Restaurant Royal Park, где гостям были представлены блюда азербайджанской кухни, музыкальная программа.

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