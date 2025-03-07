"Волшебные нити" Гюльнары Халиловой с успехом представлены на Неделе этномоды Samruq в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой "Волшебные нити" (İlmələrin sehri) с успехом представлена на международной Неделе моды в Актау - Samruq Fashion Week. Об этом сообщила Trend Life сама модельер.

Коллекция, в которую входят вязаные платья ручной работы, где все аксессуары на платьях, украшения, в том числе ожерелья, серьги, браслеты и даже пуговицы изготовлены из нитей, была создана 25 лет назад и неоднократно представляла Азербайджан на международных подиумах.

"В этом году исполняется 25 лет с начала моей творческой деятельности. Поэтому решила представить одну из моих любимых коллекций. Основной посыл проекта Samruq Fashion Week – эволюция моды тюркского мира. Сегодня в мире активно развивается колоритный тюркский стиль, дизайнеры смело комбинируют традиционную одежду в повседневной жизни, потому проект был представлен в формате этномоды в современной стилизации", - сказала Гюльнара Халилова.

Визит организован по приглашению основателя и руководителя различных этнических Недель мод в Европе и Азии, турецкого дизайнера Айдына Ачика. Организаторы Samruq Fashion Week - Умбет Айзада и Аскарова Жансая.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и других международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.

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