Названы 25 лучших парков развлечений в мире (ФОТО)

4 августа 2018 14:02 (UTC+04:00)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил 25 лучших парков развлечений в мире

Тематический парк "Юниверсалз Айлендз-ов-Эдвенчер"

Орландо, Флорида

Тематический парк "Мэджик Кингдом"

Орландо, Флорида

Тематический парк "Пюи-дю-Фу"

Лез-Эпесс, Франция

Тематический парк "Юниверсал Студиос Голливуд"

Лос-Анджелес, Калифорния

Тематический парк "Юниверсал Студиос Флорида"

Орландо, Флорида

Тематический парк "Диснейз Энимал Кингдом"

Орландо, Флорида

Тематический парк "Европа-парк"

Руст, Германия

Тематический парк "Тиволи Гарденз"

Копенгаген, Дания

Парк развлечений "Айленд" в Пиджен-Фордже

Пиджен-Фордж, Теннесси

Диснейленд в Париже

Марн-ла-Валле, Франция

Тематический парк "Си Уорлд Орландо"

Орландо, Флорида

Тематический парк "Бето Карреро Уорлд"

Пенья, Бразилия

Диснейленд в Калифорнии

Анахайм, Калифорния

Тематический парк "Диснейз Голливуд Студиос"

Орландо, Флорида

Тематический парк "Диснейз Калифорния Эдвенчер"

Анахайм, Калифорния

Тематический парк "Силвер Доллар Сити"

Брэнсон, Миссури

Тематический парк "Уолт Дисней Студиос"

Марн-ла-Валле, Франция

Тематический парк "ПортАвентура Уорлд"

Салоу, Испания

Тематический парк "Юниверсал Студиос Сингапур"

Остров Сентоза, Сингапур

Диснейленд в Гонконге

Гонконг, Китай

Тематический парк "Буш Гарденз"

Тампа, Флорида

Тематический парк "Эфтелинг"

Катсхевель, Нидерланды

Тематический парк "Леоландия"

Capriate San Gervasio, Италия

Тематический развлекательный парк Полтонс "Дом Свинки Пеппы"

Ромсей, Великобритания

Тематический парк "Юниверсал Студиос Япония"

Осака, Япония

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