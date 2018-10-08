Из Баку в Ташкент: Гастрономическое путешествие по Великому Шелковому пути (ФОТО)

БАКУ-ТАШКЕНТ /Trend Life/ - Узбекистан и Азербайджан, как стратегические страны в центре древнего Шелкового пути, играют важную роль в развитии транспортных коммуникаций между Европой и Азией. Обе страны предпринимают усилия в этом направлении, реализовывают весомые проекты для восстановления кратчайшего пути между континентами, развивают туризм, как важное средство в деле налаживания контактов между народами.

Одним из подобных проектов можно считать и XXIV Международную туристическую ярмарку "Туризм на шелковом пути", которая состоялась 3-5 октября в Ташкенте при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН. Мероприятие объединило представителей более 100 туристических компаний и фирм почти из 40 стран. Среди них можно отметить страны, которые в последние годы предпринимают особые усилия или стремятся подключиться к этому перспективному транспортному хабу - Азербайджан, Узбекистан, Китай, Индия, Турция, Иран, Япония, Россия, Казахстан и даже Великобритания, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Кыргызстан, Латвия. Азербайджан на экспозиции был представлен национальным авиаперевозчиком "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL).

На открытии ярмарки заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что ташкентская ярмарка является крупнейшей в Центральной Азии площадкой для консолидации усилий участников туристской отрасли со всего мира. "Туризм для Узбекистана определен локомотивной отраслью и мы относимся с особым вниманием к таким стратегически значимым мероприятиям для туристского рынка региона как сегодняшнее. Именно такие конструктивные встречи профессионалов способствуют ускоренному развитию туристской отрасли наших стран", - сказал Абдухакимов.

Новая "Шелковая" виза

На открытии также было заявлено о новом грандиозном проекте, работу над котором начали Узбекистан и Казахстан. Они намерены ввести общую визу под названием "Шелковый путь" по аналогии с "шенгенской". Новая виза предполагает упрощенное перемещение из страны в страну для туристов, осуществляющих поездки по странам Шелкового пути.

"К этому проекту проявляет интерес и ряд других стран, расположенных на Шелковом пути. Мы надеемся, что в дальнейшем они тоже смогут присоединиться к такому соглашению, приведя свое законодательство и свои информационные системы в соответствии с требованиями, которые позволяют обеспечить взаимно-информационный обмен между нашими пограничниками, между нашими службами безопасности", - сказал заместитель премьер-министра Узбекистана.

По всему миру более 1,3 млрд. туристов

На ярмарке было заявлено о том, что в 2017 году число туристов во всем мире составило 1 миллиард 322 миллиона человек. Это на 7 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что такой рост будет наблюдаться и в 2018 году и данный показатель вырастет в среднем на 4-5 процентов. Эти цифры подтверждают незаменимую роль сферы туризма в мировой экономике, поскольку туристские ресурсы не уменьшаются по истечении времени, а наоборот, пополняются.

На "Восточном базаре" и "Городе ремесленников"

Ташкентская туристическая ярмарка была насыщена полезными диалогами и взаимовыгодными соглашениями. В ее рамках прошли красочные выступления, презентации традиций и обычаев регионов страны, выставки изделий национального ремесленничества. А в ходе организованных в рамках мероприятия семинаров и бесед за "круглым столом" состоялся обмен мнения по вопросам развития таких новых видов туризма, как паломнический, этнографический, гастрономический, спортивный, лечебно-оздоровительный, сельскохозяйственный, промышленный, экологический, просветительский, деловой, детский, молодежный и семейный туризм.

На мероприятии свои услуги также широко демонстрировали представители гостиниц и ресторанов, музеев, страховых, транспортных и логистических компаний, зон отдыха. Большое впечатление на участников мероприятия произвели экспонаты, отражающие наши архитектурные памятники, изделия народного ремесленничества. Так, особого восхищения среди посетителей удостоились павильоны "Городок ремесленников", "Восточный базар", "Аллея художников", а также выставка современной одежды из национальных тканей.

Участники ярмарки также получили возможность участвовать в мастер-классах по изготовлению глиняных, фарфоровых и медных изделий, золотошвейному делу и вышивке, показе национальных костюмов.

А в рамках выставки состоялся фестиваль национальных блюд "Вкус Шелкового пути", и его главной темой стало гастрономическое путешествие по Великому Шелковому пути. На открытой площади перед ярмаркой были открыты более 10 тематических площадок, на которых можно было продегустировать и оценить блюда и напитки различных регионов Узбекистана.

По итогам ярмарки были выявлены и награждены победители в номинациях "Лучшая презентация в направлении туризма", "Лучший дизайн", "Лучший стенд", "Презентация компаний и гостиниц" и других.

Материал предоставлен Trend Life Эльчином Гусейновым

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