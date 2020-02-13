Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО)

Путешествия 13 февраля 2020 17:32 (UTC+04:00)
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель-фантаст Александр Хакимов специально для Trend Life.

Грузинская зима. Путевые заметки немолодого романтика (часть 2, часть 1 по ссылке https://www.trend.az/life/travel/3188276.html)

От Тбилиси до Гудаури – 120 километров заснеженных красот. Трансфер наша группа совершила на микроавтобусе. Время от времени водитель Бека притормаживал, мы выбирались из теплого салона на бодрящий морозец, под ослепительное, но ничуть не греющее солнце, чтобы полюбоваться тем или иным живописным видом и выслушать от гида Марики ту или иную историю или легенду.

Чем выше мы взбирались, тем меньше становилось солнца и больше – снега. Когда микроавтобус подрулил к отелю «Марко Поло», находящемуся на высоте около 3 тысяч метров, температура «за бортом» достигала минус 18-ти.

Превосходный отель, между прочим. Обслуживание, номера, кухня – блеск! Четыре звездочки.

Но нас ожидал Гудаури, горнолыжный курорт. Утеплились, снова – в микроавтобус; высадили нас поближе к подъемникам. С белого неба сыпал редкий снежок, оседая на волосах, бровях и, у кого были - усах и бородах.

Гудаури, небольшой поселок, расположенный на трехкилометровой высоте, живо вызвал у меня ассоциации с Доусоном времен «золотой лихорадки» – множество зданий, уже готовых и обжитых, и зданий, возводящихся; все это в снегу; полно разномастного люда; вокруг бродит множество собак, в том числе и породистых, например, алабаев; часто попадаются на глаза полицейские навороченные джипы; рядами выстроились снегоходы, на некоторых с гиканьем катаются люди… И казино!!! Ну, разве что Доусон, описанный Джеком Лондоном, был одноэтажным, максимум – двухэтажным; там мыли золото и ездили на собаках. Гудаури – многоэтажен, здесь много современной техники… а что касается золота – то, кто сказал вам, что Гудаури, при должном к нему отношении, не золотое дно?!

Во всяком случае, так считает Нико Чкаурели, глава Департамента по менеджменту Гудаури. Я почтительно пожал руку этого огромного, сильного, добродушного человека, напоминавшего доброго медведя из сказки. Батоно Нико провел нашу группу к подъемникам и сел вместе с нами в кабинку канатной дороги. Девочки нацелили в главу Департамента диктофоны и засыпали вопросами: что может предложить туристу горнолыжный курорт Гудаури, что здесь уже есть, а что предполагается в перспективе, как обеспечивается безопасность лыжников, сноубордистов, парапланеристов, что и сколько стоит… Батоно Нико отвечал неторопливо, подробно, обстоятельно. На сегодняшний день для любителей горнолыжного спорта расчищено 8 маркированных трасс, общая их протяженность – 13 километров; трассы различаются по степени сложности: одни предназначены для начинающих лыжников, другие – для более опытных, третьи – для совсем опытных; есть еще и так называемые «черные трассы» - для экстремалов. Да и вне трасс можно кататься, если душа пожелает… Спасательные службы – на высоте, и в прямом, и в переносном смысле. Все туристы и лыжники находятся под контролем, если что – к ним придут на выручку, используя как самую современную технику, так и старых добрых алабаев, которые предназначены здесь для тех же функций, что и сенбернары в Альпах… Вообще же, подчеркнул батоно Нико, Гудаури – развивающийся курорт, многое еще предстоит сделать, планы самые интересные и грандиозные, и руководство прилагает немало сил и средств, чтобы сделать Гудаури привлекательным для туристов со всего света.

Между тем кабинка, в череде других таких же, ползла вверх, над крутым южным склоном Большого Кавказского хребта. Окружающий пейзаж меня просто зачаровал. Мелкий снег посыпал гуще, вокруг расстилались белые и пушистые склоны гор, сверху нас накрывало такое же белое небо, и где-то там, у горизонта, земля неуловимо сливалась с небесами. Мы находились как бы в колоссальном белом коконе, белизну которого нарушали фигурки лыжников внизу и пара-тройка парапланов вверху.

Остановка. Из кабинок выбирались любители горных лыж и сноубордов, кто со своим оснащением, кто с взятым напрокат тут же, на курорте, - с пестрыми лыжами и досками, в ярких костюмах, специальной обуви, толстых перчатках, в фантастического вида шлемах и очках – ну чистые трансформеры! Меня удивило обилие туристов из, так сказать, южных стран, - темнокожие мужчины, женщины и детишки искренне радовались снегу, морозу, горам; глаз не уставал удивляться людскому разнообразию; так, рядом с миловидной девчушкой с Украины в полном горнолыжном облачении важно прошествовала арабка в черной чадре!

Некоторые из туристов сошли и остались – кататься и просто гулять тут, а некоторые (и мы в том числе) пересели в следующие кабинки, которые медленно поползли уже вниз, над северным склоном Большого Кавказского хребта…

Северный – он и есть северный. Стало ощутимо холодней, по обеим сторонам круто забирали вверх белые горные склоны, небо стало совсем уже белым-белым, прямо как молоко, в мареве угадывались редкие лыжники и сноубордисты, из самых отчаянных и опытных. Временами наверху, сквозь облачную пелену неуверенно проглядывал бледный кружок солнца, проглядывал и тут же исчезал… Белый Мир. Суровый мир, который требовал не только восхищения, но и уважения, и осторожности.

Мы высадились на смотровой площадке у обрыва. Специальный знак предписывал лыжникам тормознуть здесь, чтобы не ухнуть в пропасть; но мы, пешеходы, храбро побежали к самому краю. Мороз тут был ого-го, чтобы согреть ноги, мы стали приплясывать, при этом одни исполняли степ, другие – вообще чарльстон; но мы тут же забыли обо всем на свете, потому что вдали у самого горизонта, в частично расступившейся белой мгле была видна знаменитая гора Казбек!!! Вообще-то в такую погоду он не должен быть виден, но нам сильно повезло. Видать, не такие мы плохие люди, раз уж природа снизошла к нам… И все принялись фотографировать самый Казбек, он же Казбеги, или, как поведала нам Марика, «Мкинварцвери», что по-грузински означает «ледяное острие», а также фотографироваться на его фоне…

Всех охватил буйный восторг. А среди нас возвышался, как горная вершина, батоно Нико Чкаурели. Спокойный, уверенный в себе; это был его мир, его хозяйство…

Потом мы проделали обратный путь, в обратном порядке. И встретились с представителями компании Red-ko.

А следующим утром я увидел, как рождаются горы…

Нет, разумеется, я не был и никак не мог быть свидетелем возникновения Большого Кавказа, случившегося двадцать пять миллионов лет назад; речь идет не о геологическом процессе, а о чисто субъективных ощущениях. Я проснулся, когда за огромным окном моего номера еще властвовала непроглядная темень. Постепенно где-то там, вдали, начали медленно вырисовываться силуэты гор. Небо из черного становилось фиолетовым, потом темно-синим, потом просто синим, потом начало голубеть, и по мере этого горные вершины, покрытые снегом, вначале походившие на рисунок, украшающий этикетки бутылок с минеральной водой, превращались в горы настоящие, реальные, всамделишные… Я заворожено следил за процессом «рождения» гор и думал о том, что лица младенцев бывают гладкими, и со временем прорезаются морщинами, а вот с горами все обстояло наоборот: они появлялись на свет, изрезанные глубокими морщинами, в которых лежали синие тени. Но по мере того, как где-то за моей спиной поднималось солнце (а за ночь плотная облачность куда-то исчезла, на небе не было ни пятнышка), морщины разглаживались, и настал такой момент, когда горы за окном стали розово-белыми, совсем как младенцы в белоснежных чепцах, и улыбнулись, и сказали: иди к нам!

И я, разумеется, вернусь сюда, чтобы еще раз увидеть Белый Мир и улыбающиеся седые горы, людей из самых разных уголков Земли и - батоно Нико Чкаурели, спокойного, добродушного, сильного, как сама Грузия, Сакартвело…

Но пока нас ждал дальнейший путь.

(продолжение следует)

Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Доусон времен "золотой лихорадки" в Грузии - приключения фантаста из Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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