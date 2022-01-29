Азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов покоряет Балканы - мировые рекорды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне ныне находится в городе Влёра в юго-западной Албании на стыке двух морей - Адриатического и Ионического.

Как сообщил Trend Life велопутешественник, его путь ныне пролегает по балканским странам и следующими будут Черногория, Босния и Герцеговина и Сербия. На своем пути традиционно он ведет просветительскую работу, рассказывая местным жителям об истории и традициях Азербайджана.

Рамиль Зиядов из города Барда. Мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!" началось 10 апреля 2013 года, когда он выехал из Баку. За это время он преодолел более 93 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние. Ему принадлежит масса мировых рекордов!

В частности, в августе 2021 года он поднялся на высоту 6400 метров, покоряя одну из высочайших вершин Центральной Азии, известную как Пик Ленина (в Таджикистане ее называют Пик имени Абу али ибн Сины, в Кыргызстане – Пик Манаса). Еще никто из велосипедистов не поднимался на такую высоту на Пике Ленина. Свое восхождение Рамиль Зиядов посвятил Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и нашим славным героям.

А ранее он стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5 059 м), Chonta (4 825 м), Abra Antajirca (4 780 м) и Abra Ucchuchacua (4 737 м). При этом Рамиль Зиядов является единственным в постсоветских странах, кто поднялся на эти вершины на велосипеде.

На своем велосипеде Рамиль объездил Европу, страны Азии, Южной Америки, Африки, Россию (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузию (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украину (Карпаты), Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Польшу, Литву, Эстонию, Норвегию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Венгрию, Египет, Колумбию, Эквадор, Перу и другие страны.

Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, о нем опубликовано множество статей.

(Автор: Вугар Иманов)