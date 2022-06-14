По уровню взаимодействия в туристическом сегменте Азербайджан является одной из самых комфортных стран – Александр Сапов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Развивающаяся экономика Азербайджана и благоприятные инвестиционные возможности, созданные в стране, привлекают на рынок мировые компании, которые успешно развивают здесь свой бизнес. Одной из них является международный сервис по бронированию трансферов GetTransfer.com, который с 2016 года сотрудничает с отечественными туристическими компаниями и зарекомендовал себя как надежный партнер. Отметим, что крупнейший мировой маркетплейс для путешествий представлен в более 180 странах мира, сотрудничает с более 100 тысячами транспортных компаний и работает в более 1000 аэропортов мира. Компания предоставляет возможность заказа трансфера в любой точке мира, VIP-трансфера, аренды авто или автобуса с водителем с высоким качеством сервиса и гарантией лучшей цены.

Представляем читателям Trend интервью с генеральным директором и со-основателем компании GetTransfer.com Александром Саповым, который стал специальным гостем Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и провел презентацию в рамках İnvestor Breakfast.

"Азербайджан одна из динамично развивающихся стран, где особое внимание уделено туристическому сектору, реализуются различные проекты, проводятся значимые мероприятия. Мы отчетливо видим позитивные результаты въездного и выездного туризма, большой интерес к сфере путешествий. Азербайджан в ближайшее время станет локомотивом региона в туристической индустрии. Я не впервые приезжаю в Баку, который с каждым разом преображается, где замечательные, добродушные, вежливые и гостеприимные люди. Всегда приятно приезжать в Баку, созерцать в столице архитектурную гармонию Востока и Запада, современную городскую инфраструктуру. Не случайно здесь традиционно проходит один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, который организован на высоком уровне. Хотелось бы отметить, что Азербайджан всегда был нас для важным партнером, где у нас одни из первых были созданы деловые отношения с туристическими компаниями, количество которых со временем значительно расширилось. Мы стали не только партнерами, но и друзьями. Работа здесь организована на профессиональном уровне и плодотворное сотрудничество дает свои плоды. По уровню взаимодействия в туристическом сегменте Азербайджан является одной из самых комфортных стран. Более того, очень важно, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию технологий и инновациям, что приводит к повышению уровня жизни. Мой очередной визит в Баку связан с расширением сотрудничества в туристической сфере, учитывая динамику развития этого сегмента, прекрасные зоны отдыха и центры, и количество прибывающих зарубежных гостей. Нам здесь очень интересно сотрудничать как с клиентами, так и перевозчиками", - сказал глава компании.

В Азербайджане у сервиса порядка 50-60 тысяч клиентов и 1000 водителей, и ожидается значительное расширение деятельности, что в первую очередь в интересах самих партнеров.

"Дело в том, что наш бизнес социальной направленности, т.е. в первую очередь мы думаем о наших партнерах и водителях. Поэтому мы единственный сервис в мире с самой низкой комиссией для водителей в 5%, в отличие от других компаний, где этот показатель достигает от 25 до 45 %. Более того, для избранных партнеров есть возможность снизить 5% комиссионные вплоть до 0%. Лет 10-15 лет назад водитель такси был богатый и уважаемый человек, хозяином своего бизнеса. К сожалению, это изменилось и большая часть доходов уходит из карманов перевозчиков. Наша миссия – повышение благосостояния водителей и возращение былого престижа этой профессии", - подчеркнул Александр Сапов.

Компания является обладателем ряда престижных международных премий, среди которых Globe Travel Awards 2020, которой была отмечена в Лондоне в рамках ежегодного награждения наиболее выдающихся игроков туристической индустрии Великобритании. Сервис GetTransfer.com одержал победу в номинации Innovation in Travel Award.

"Главная цель - сделать жизнь путешественников лучше, предоставляя трансфер из аэропорта в отель, и обратно. Наш успех доказывает, что мы в силах изменить туристическую сферу в лучшую сторону. В частности, заказать трансфер на сайте выгоднее, чем вызвать такси или обращаться в транспортные компании. Услуга очень актуальна при прилёте в незнакомый аэропорт или при перемещении между городами. Например, прилетев в Баку гость может отправиться в любой из благодатных регионов страны – в Гянджу, Лянкяран, Шеки, Габалу и т.д. Успешная бизнес-модель, подтвержденная годами, обеспечивает лучшие условия как для пассажиров, предоставляя комфорт и безопасность, так и для водителей и партнеров компании. Мы технологическая компания и все наши инвестиции направлены на повышение качества продукта, маркетинг и технологии. Отмечу, что наши перевозчики могут предлагать свои цены, а клиенты – торговаться, выбирать водителя на основе его рейтинга и внешнего вида автомобилей, адаптировать поездку под свои предпочтения".

В дальнейшем компания также собирается расширить деятельность на внутригородских линиях.