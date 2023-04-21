Путешествие в мир восточной сказки: Баку - Ташкент - Самарканд - Бухара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие фотовыставки Рустама Гасымова "Узбекистан – жемчужина Востока", организованной посольство Узбекистана в Азербайджане при поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Бакинского дома фотографии, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и общественных организаций, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий.

Выступившие посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов и председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде отметили, что между странами существуют исторические дружеские и братские отношения, близкие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия, высокий уровень отношений во всех сферах, которые идут по нарастающей, и проведение выставки стало очередным мостом культуры между народами.

В экспозицию вошли фотографии Рустама Гасымова - архитектурных памятников этой страны, образцы декоративно-прикладного искусства и богатого культурного наследия Узбекистана, сделанные во время поездок в Ташкент, Самарканд и Бухару. По словам автора, он представляет вниманию зрителей яркие моменты, наиболее красочно раскрывающие культурное наследие и традиции Узбекистана.

Выставка нацелена на демонстрацию красоты и самобытности Узбекистана, показ уникального туристического потенциала этой красивой страны, а также привлечения внимания как можно большего числа людей к достопримечательностям этой восточной страны с богатыми традициями культуры, в которую гости влюбляются с первого знакомства.

Узбекистан привлекателен своим богатым культурным и историческим наследием, уникальной архитектурой и искусством. Эту страну не случайно называют туристической жемчужиной Центральной Азии, ведь она помимо традиционно познавательного туризма, может предложить путешественникам также и другие виды туризма: паломнический, оздоровительный, гастрономический, спортивный, экологический, MICE-туризм и др.

В Узбекистане каждый гость может выбрать именно то, что ему интересно. Здесь и исторические достопримечательности, и архитектурные шедевры разных эпох, включая богатое наследие исламского зодчества, яркие образцы советской архитектуры, и конечно, современные строения; живописные ландшафты – высокогорья, непроходимые леса, горные реки, водопады, озера, пустыни с золотистыми песками, барханами и оазисами; вкусная и разнообразная кухня, которая никого не оставит равнодушным; уникальные изделия ремесленников и мастеров Востока.

Но главное богатство Узбекистана – это люди, населяющие эту удивительную страну, расположенную на Великом шелковом пути, которые славятся своим радушием и гостеприимством. К тому же, Узбекистан отличается толерантностью, ведь в стране в мире и согласии проживают люди многих национальностей и представители различных религиозных конфессий.

Узбекистан – это одно из самых привлекательных туристических направлений для интересного и разнообразного отдыха, который подарит незабываемые эмоции и впечатления. Настоящее путешествие в мир восточной сказки!

Фото-Вугар Иманов.