Турция – Азербайджан: все во благо региона

25 апреля 2018 19:30 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизолглу

Отношения Турции и Азербайджана развиваются стремительно и во всех направлениях. Самым важным в этих отношениях является то, что они не направлены против какой-либо страны.

Но, несмотря на это, к большому сожалению, есть страны, которые, исходя из своих корыстных целей в регионе, все же с опаской относятся к дружественным отношениям между Турцией и Азербайджаном.

Как бы эти страны ни обосновывали свой страх перед крепкой и продолжительной дружбой Азербайджана и Турции, это лишено какого-либо здравого смысла.

Ведь Баку и Анкара смогли направить свой потенциал и тесное сотрудничество как на собственное развитие, так и в интересах региона.

Сегодня Азербайджан и Турция реализуют ряд важных энергетических и транспортных проектов, таких как TANAP и проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как известно, 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок ожидается на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Что касается энергетических проектов Азербайджана и Турции, то нет никаких сомнений в том, что одним из важнейших проектов является TANAP. Его важность заключается не только в том, что он является альтернативным маршрутом поставок энергоресурсов в Европу, но и в том, что в случае появления других поставщиков газа в европейские страны они не смогут обойти азербайджанский проект.

Что касается политических отношений между Азербайджаном и Турцией, то несомненно, как и сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники.

Стоило бы также добавить, что сегодня в регионе существует ряд трехсторонних форматов, таких как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Иран и Турция-Азербайджан-Туркменистан, и во всех форматах ключевыми государствами являются Азербайджан и Турция.

Таким образом, укрепление отношений между Баку и Анкарой может служить только во благо региона.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Анкара предпринимает шаги против ожидаемых санкций со стороны США
Точка зрения 19 апреля 12:37
Зачем Турции досрочные выборы?
Точка зрения 18 апреля 19:35
Ближний Восток превратился в военный полигон Запада
Точка зрения 17 апреля 12:30
Турецко-российско-иранский союз под угрозой
Точка зрения 14 апреля 11:49
АЭС «Аккую» - мечта становится реальностью
Точка зрения 3 апреля 19:50
Основные события марта 2018 года в Турции
Точка зрения 31 марта 11:47
Турция может начать военную операцию в Синджаре без Ирака
Точка зрения 23 марта 15:00
Семь лет ненаступившей «весны» в Сирии
Точка зрения 14 марта 17:55
Как повлияют на отношения между Турцией и США новые назначения в Белом доме
Точка зрения 14 марта 10:00
Турция усиливает оборонную мощь
Точка зрения 3 марта 16:52
Основные события февраля 2018 года в Турции
Турция 28 февраля 10:39
Основные события января 2018 года в Турции
Турция 31 января 15:58
Сирия – поле битвы США и Турции
Точка зрения 16 января 11:51
Четыре важных события в Турции в 2018 году
Экономика 8 января 13:44
Чем запомнился 2017 год для Турции?
Турция 1 января 20:41
TANAP: Новый энергомост между Европой и Ближним Востоком?
Точка зрения 27 декабря 2017 14:55
Армянская мечта – как попасть в повестку дня мирового сообщества
Точка зрения 14 декабря 2017 14:48
Азербайджан напомнил мусульманским странам о важности солидарности
Точка зрения 13 декабря 2017 19:57