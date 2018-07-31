Ожидаемый стабильный рост экономики Азербайджана поможет сократить безработицу - эксперт

БАКУ /Trend/ - Прогнозируемые стабильные темпы роста ВВП Азербайджана в ближайшие годы помогут сократить безработицу в стране, считает финансовый эксперт Джалал Нагиев.

В субботу два международных рейтинговых агентства - Fitch Ratings и Standard & Poor’s - утвердили кредитные рейтинги Азербайджана. В отчетах обоих агентств отмечались позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует, что ВВП Азербайджана в среднем будет расти на три процента до 2022 года, а номинальный ВВП за тот же период вырастет с 79 до 93 миллиардов манатов. При этом безработица будет держаться на уровне приблизительно пять процентов. Агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.

По мнению эксперта, учитывая текущие экономические показатели страны, рост ВВП в республике может превысить прогнозы и достичь трех процентов [S&P и Fitch ожидают в этом году рост экономики два процента, правительство - 1,5 процента].

Собеседник агентства считает, что этому будут способствовать реализуемые в стране меры по развитию ненефтяного сектора, и в частности малого и среднего предпринимательства и ненефтяного экспорта.

“В последнее время можно наблюдать рост числа малых и средних предприятий в стране. Они стали активнее брать кредиты для расширения бизнеса, особенно это заметно в сферах туризма и сельского хозяйства”, - отметил Нагиев.

Еще одной примечательной тенденцией является цифровизация МСП, считает эксперт. Все больше компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства, продолжил он, стали уделять больше внимания наращиванию своего присутствия в онлайн.

Также Нагиев затронул банковскую систему. По его словам, несмотря на то, что в секторе все еще остаются проблемы, он постепенно восстанавливается и показывает признаки роста. Так, например, по данным Центрального банка, по итогам мая 2018 года кредитование сферы торговли и услуг выросло на 5,9 процента по сравнению с показателем на начало года, сельского хозяйства и переработки - почти на 2,2 процента, производства и промышленности - на 73 процента, строительного сектора - в 3,2 раза. В целом же кредитование в стране выросло на 1,6 процента по сравнению с показателем на начало года, до 11 945,5 миллиона манатов.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что в Азербайджане еще продолжается трансформация экономики.

“Скажем, если раньше бизнес, связанный с торговлей и импортом, превалировал в стране, то сейчас он постепенно уступает место бизнесу по производству различной продукции, экспортерам, а также туристическому и агробизнесу. Нефтяной фактор медленно, но верно отходит на задний план. Конечно, нефтегазовый сектор для нас слишком важен и продолжит играть значимую роль в экономике. Однако реализуемые сегодня меры помогут создать в противовес этому сектору другие, не связанные с нефтью, что позволит нам развиваться без оглядки на стоимость черного золота”, - сказал Нагиев.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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