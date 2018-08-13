Подписание Конвенции о статусе Каспия откроет новые возможности - политолог

БАКУ /Trend/ - Неоспорима роль азербайджанской дипломатии в достижении договоренности о статусе Каспийского моря, сказал в понедельник Trend политолог Арзу Нагиев.

По его мнению, только сильная политическая воля глав государства «каспийской пятерки», в частности азербайджанской стороны, приверженность политике добрососедства и добрые намерения позволили преодолеть все препятствия на пути подписания этой конвенции.

«Азербайджан конструктивно поработал на всех этапах подготовки этого документа, и, как и другие прикаспийские страны, внес свой вклад в подписание этого документа. С подписанием конвенции все проекты, связанные как с природными ресурсами, так и дном Каспия, будут осуществляться при непосредственном участии Азербайджана», - сказал Нагиев.

Нагиев подчеркнул, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря откроет новые возможности для совместного сотрудничества, определения стандартов по национальным секторам и по охране экологии Каспия.

Отметим, что в воскресенье на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документа.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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