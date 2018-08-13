Подписание Конвенции о статусе Каспия откроет новые возможности - политолог

13 августа 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неоспорима роль азербайджанской дипломатии в достижении договоренности о статусе Каспийского моря, сказал в понедельник Trend политолог Арзу Нагиев.

По его мнению, только сильная политическая воля глав государства «каспийской пятерки», в частности азербайджанской стороны, приверженность политике добрососедства и добрые намерения позволили преодолеть все препятствия на пути подписания этой конвенции.

«Азербайджан конструктивно поработал на всех этапах подготовки этого документа, и, как и другие прикаспийские страны, внес свой вклад в подписание этого документа. С подписанием конвенции все проекты, связанные как с природными ресурсами, так и дном Каспия, будут осуществляться при непосредственном участии Азербайджана», - сказал Нагиев.

Нагиев подчеркнул, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря откроет новые возможности для совместного сотрудничества, определения стандартов по национальным секторам и по охране экологии Каспия.

Отметим, что в воскресенье на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документа.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Заместитель гендиректора АМИ Trend награжден медалью Организации ветеранов Азербайджана (ФОТО)
Политика 27 июля 11:21
Визит Президента Азербайджана во Францию представляет большую важность - политолог
Политика 22 июля 12:11
Гянджинские события показали, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в стране - политолог
Политика 14 июля 12:26
Президент Ильхам Алиев всегда придает большое значение безопасности страны и граждан - политолог
Общество 8 июля 17:44
Арзу Нагиев: Азербайджан гордится своей армией, входящей в число сильнейших в мире
Политика 28 июня 14:19
Пашинян уклоняется от переговоров, чтобы сохранить статус-кво - Арзу Нагиев
Политика 11 июня 16:50
Лента новостей
История любви Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 16:44
Подписание Конвенции о статусе Каспия увеличит экономическую мощь Азербайджана - эксперт
Мнение эксперта 16:43
В Азербайджане обсудили тему предотвращения случаев неофициальной занятости
Экономика 16:41
Ошибочное решение судьи испортило дебют сборной Азербайджана по мини-футболу (ФОТО)
Спорт 16:26
В Азербайджане будет определен пилотный район для создания первого центра DOST
Экономика 16:21
Госфонд соцзащиты Азербайджана потратит свыше 1,2 млн манатов на техподдержку
ИКТ 16:20
Верховный лидер Ирана рассказал, от чего страдает экономика страны
Иран 16:19
Туркменистан планирует строить на Каспии корабли различного класса и типа
Бизнес 16:17
Нацбанк Казахстана о причинах ослабления тенге
Бизнес 16:05