В погоне за звездами: в Азербайджане набирает обороты астротуризм

Ночное небо всегда манило людей. С древних времен прорицатели пытались определить по звездам будущее, мореплаватели и путешественники использовали их для ориентира. Со временем наблюдение за звездами приобрело научный характер, а сегодня – это еще и стремительно набирающий популярность вид туризма.

Будь то наблюдение за звездами, северным сиянием или звездопадами, астротуризм, как называется этот вид туризма, ежегодно завлекает с этой целью сотни тысяч человек путешествовать в разные уголки мира.

В Азербайджане астротуризм пока не получил широкого размаха, но эксперты считают, что необходимые условия для развития этого направления в стране есть.

“По популярности астротуризм в Азербайджане еще не может тягаться с традиционными для нас туристическими направлениями, но потенциал для развития есть”, — сказал Trend председатель Ассоциации туризма Нахид Багиров.

В ряде стран в черте города создаются специальные площадки для наблюдений за звездами, на территории вокруг которых приглушается свет. В Азербайджане таких территорий пока нет, но прекрасные условия для астротуризма есть в регионах страны.

Например, в 140 километрах от Баку действует Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси. Как сообщил Trend заместитель директора обсерватории Хыдыр Микаилов, с каждым годом поток туристов в обсерваторию растет.

"Обсерватория круглый год открыта для туристов. Сейчас мы наблюдаем растущий интерес к нашей обсерватории. В этом году, например, очень много посетителей было из арабских стран. К тому же в августе открылась автомобильная дорога Демирчи-Лагич, которая проходит рядом с нами, это тоже способствует росту туристического потока", - сказал он.

Одним из наиболее распространенных видов астротуризма является наблюдение за солнечным и лунным затмением. Тысячи людей приезжают в города или страны, откуда можно посмотреть затмение. Проживание, расходы на питание, сувениры, сопутствующий туризм (посещение других туристических объектов в рамках астротуризма) – все это приносит серьезные доходы. К примеру, солнечное затмение, произошедшее в августе этого года, принесло американскому штату Вайоминг свыше 60 миллионов долларов. По данным государственного туристического офиса штата, 192 тысячи человек посетили штат, чтобы наблюдать солнечное затмение.

Когда речь заходит об астротуризме, Азербайджан подобными цифрами пока похвастаться не может. Однако шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Скажем, в этом году в Азербайджане можно было наблюдать лунное затмение. Специально для этого Шамахинская обсерватория объявила день открытых дверей, и, как сообщил Микаилов, только за день обсерваторию посетили 2-2,5 тысячи человек: «Мы выделили отдельный телескоп для посетителей. Интерес был очень большим. Люди приезжали из Баку и других городов на один день, только чтобы наблюдать затмение. Мы, конечно, продолжим такую практику, потому что она способствует развитию интереса к нашей деятельности».

Азербайджан пока новичок в астротуризме, где главенствуют США, Франция и Италия. Однако на фоне общего развития туризма в стране астротуризм может стать если не отдельным направлением, то хотя бы частью других видов туризма. Кто знает, может, в следующий раз, когда будете искать место для отдыха, звезды укажут на Азербайджан.

Азад Гасанли, глава Русской службы новостей Trend

Твиттер: @AzadHasanli

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