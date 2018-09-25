События показывают, что Армения не намерена отступать от своей захватнической политики - депутат

25 сентября 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании, посвященном 100-летию парламента Азербайджана, имеет историческое значение.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Эльман Мамедов.

По его словам, глава государства в своем выступлении озвучил ценные мысли о создателях Азербайджанской Демократической Республики и ее парламента.

«Президент в своем выступлении затронул очень важные вопросы. Глава государства и в этот раз, как всегда, особо остановился на урегулировании нагорно-карабахской проблемы и, учитывая участие многочисленных зарубежных гостей, направил серьезные месседжи как вражеской стороне, так и международным структурам. Глава государства еще раз разъяснил вражеской стороне, что если нынешнее руководство Армении, как и прежнее, будет демонстрировать бредовую позицию, это не приведет ни к чему хорошему. Они должны понять, что Азербайджан освободит свои земли от оккупации. Однако мы желаем освободить наши земли мирным путем в соответствии с нормами международного права. Но ход событий показывает, что Армения очень далека от конструктивной позиции. То есть, они далеки от решения проблемы мирным путем. Армения не намерена отступать от своей захватнической политики», - отметил депутат.

Мамедов добавил, что глава государства справедливо раскритиковал позицию международных структур по этому вопросу.

«Сегодня Азербайджан имеет достаточно силы для того, чтобы освободить свои земли от оккупации, и мы достигнем этого. Для этого создана как сильная правовая база, так и существует сильная экономика, сильная армия»,- сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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