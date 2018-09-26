Москва за расширение российского бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Предстоящий визит Президента Владимира Путина в Баку является наглядным показателем того, что Россия заинтересована в продолжительном и тесном сотрудничестве с Азербайджаном с ведущим стратегическим и торгово-экономическим партнером на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend в среду эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов, в преддверии визита Президента России Владимира Путина в Баку.

«Владимир Путин в рамках визита завтра в Баку планирует участвовать в российско-азербайджанском межрегиональном форуме, в ходе которого будут обсуждаться несколько направлений сотрудничества - военно-политическое, экономическое и гуманитарное.

Полагаю, что в рамках экономического взаимодействия стороны будут активно обсуждать сотрудничество по линии транспортного коридора «Север-Юг». Отмечу, что на встрече в Сочи с Владимиром Путиным в сентябре, Президент Ильхам Алиев указал, что грузоперевозки по коридору «Север-Юг» выросли в 100 раз. К тому же, у двух стран поставлена цель – увеличить товарооборот до 2024 года до 10 миллиардов долларов. На деле задача непростая, но учитывая реализацию крупных проектов регионального и международного уровня, в которых участвуют Азербайджан и Россия, переговоры и подписание ряда важных документов, способствующих развитию российского бизнеса в Азербайджане, будет возможно достичь поставленных целей", - сказал Ибрагимов.

Иными словами, по его мнению, Россия заинтересована инвестировать в Азербайджан, а это в очередной раз доказывает, что для Москвы Баку является приоритетным политическим, и что особенно немаловажно экономическим партнёром, и она заинтересована в сохранении стабильности в этом регионе», - отметил российский эксперт.

Что касается прорыва в нагорно-карабахском урегулировании по итогам визита, по мнению российского политолога, для России самое главное - не допустить возобновления военных действий между Азербайджаном и Арменией.

«Параллельно в рамках встреч глав двух государств будут обсуждаться военно-политические вопросы, в частности урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На фоне не самых благоприятных отношений Москвы с Ереваном, этот вопрос остаётся на повестке крайне актуальным.

Азербайджан проводит независимую и сбалансированную внешнюю политику, и не раз заявлял о том, что не намерен вступать в какие- либо военные альянсы, так что вступление Азербайджана в ОДКБ, или в какой-то иной альянс, будет зависеть от инициатив и принятия решений руководством азербайджанского государства», - резюмировал российский аналитик.

(Автор: Матанат Насибова)

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