России и Азербайджану следует усилить сотрудничество в сфере электронных технологий - эксперт

БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан активно наращивают двустороннее сотрудничество практически во всех сферах, и в последнее время это взаимодействие еще больше усилилось, о чем свидетельствуют частые визиты представителей российского правительства в Азербайджан, заявил Trend российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По его словам, наглядным показателем обоюдного интереса сторон к взаимодействию в экономической сфере стал недавний визит министра экономики России Максима Орешкина, связанный с началом строительства в Гаджигабульском районе Азербайджана предприятия по сборке российских грузовиков «ГАЗ».

«Запуск этого проекта – следствие подписанных лидерами России и Азербайджана документов, и это не единственное направление, по которому уже имеются подвижки. С другой стороны, этот визит - демонстрация верности российской стороны своим обещаниям об упрочнении экономический отношений с Азербайджаном, и свидетельство того, что эти отношения ценятся Россией, не говоря уже о личной встрече Президентов России и Азербайджана - Владимира Путина и Ильхама Алиева в сентябре 2018 года, которая закончилась подписанием более десятка различных программных документов и соглашений, которые касаются экономического взаимодействия наших стран вплоть до 2024 года», - сказал российский аналитик.

Говоря о совместном сотрудничестве, эксперт напомнил о начале строительства в Азербайджане фабрики по производству медикаментов «Хайят Фарм» - совместного предприятия российской «Р-Фарм» и азербайджанской «Вита-А», а также о запуске завода химзавода SOCAR Polymer, инвестором которого выступил «Газпромбанк».

«Стоит особо подчеркнуть, что данные проекты несут не только экономическую, но и социальную нагрузку, так как на новые производства привлекаются студенты из азербайджанских учебных заведений. К тому же, новые крупные производства всегда обзаводятся инфраструктурой, пользоваться которой будут не только компании, но и жители региона. Другой важной статьей экономических отношений России и Азербайджана является торговля вооружением. По итогам сентябрьской встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева Азербайджан закупил российского вооружение на пять миллиардов долларов. При этом объемы закупаемого Республикой российского вооружения имеют устойчивую тенденцию роста. Данная плоскость отношений наших стран способствует укреплению вооруженных сил Азербайджана. Этот процесс говорит о высшей степени доверия российской стороны к руководству Азербайджана, так как никто и никогда не стал бы вооружать «недружественную» страну», - продолжил Пятибратов.

Далее эксперт придал серьезную значимость добыче энергоносителей.

«В азербайджанские энергетические проекты активно инвестирует российский «Лукойл», а «Роснефть» развивает добычу на месторождении «Гошадаш». В свою очередь, российская «Транснефть» вовлечена в процесс транспортировки азербайджанской нефти. Ключевым направлением сотрудничества остается развитие проекта «Север-Юг». Именно он является той осью, вокруг которой вращаются все остальные российско-азербайджанские проекты. Россия и Азербайджан являются интегральным элементом данного коридора, но в него вовлечены и другие страны. Буквально на днях в Иране был открыт новый участок между Рештом и Казвином. Успешный ход строительства проекта «Север-Юг» способствует дальнейшему сплочению России и Азербайджана, а также их экономическому развитию», - сказал Пятибратов.

Российский аналитик подчеркнул, что это не единственный совместный транспортный проект.

«В данный момент между Россией и Азербайджаном ведутся переговоры о создании морской транспортной линии на Каспии, которая соединит российский порт Оля с одним из азербайджанских портов. Данный проект потенциально сулит и рост туристического бизнеса. В целом, с августа 2018 года, когда в Актау была подписана конвенция о статусе Каспийского моря, Каспий стал крайне интересным с точки зрения возможностей для бизнеса. В будущем стоит ожидать еще большего числа инициатив и проектов, касающихся Каспийского моря. В том числе ходят разговоры о возможном создании Каспийской зоны свободной торговли, что стало бы, безусловно, выгодно для наших стран», - отметил Пятибратов.

По оценкам российского аналитика, на нынешнем этапе российско-азербайджанские экономические отношения охватывают практически все направления – промышленность, транспорт, энергетика, ВПК, и единственным «провисающим», на его взгляд, направлением являются электронные технологии.

«В данной сфере взаимодействие наших стран находится на уровне деклараций о намерениях. Периодически поднимается тема совместного обеспечения кибербезопасности, на как такового конкретного результата не видно. А крупный проект по прокладке транзитной линии связи TASIM, участником которого также является Россия, находится в неопределенном состоянии, и если и развивается, то крайне медленно. В то же время, данное направление никогда не было приоритетным в рамках сотрудничества России и Азербайджана», - сказал Пятибратов.

Российский аналитик отметил, что российско-азербайджанские экономические отношения находятся не только на подъеме, но еще и имеют большие перспективы развития.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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