Арзу Нагиев: Такие конференции имеют важное значение с точки зрения предотвращения угроз на глобальном уровне

БАКУ/Trend/ - Проведенное в Баку XXII заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств стало продуктивным с точки зрения ведения борьбы с какими-либо угрозами и обмена информацией в этом направлении.

Об этом сообщил в понедельник Trend политолог Арзу Нагиев, комментируя важность проведенного в Баку XXII заседания Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств.

Политолог сообщил, что участников мероприятия принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев и на встрече были затронуты вопросы, имеющие очень важное значение .

"Озвученные Президентом Ильхамом Алиевым мысли были связаны с происходящими сегодня в мире процессами, предотвращением угроз различным государствам и важностью таких конференций с этой точки зрения. Президент также направил поздравительное письмо участникам заседания. Ильхам Алиев, затронув в поздравительном письме самые важные моменты, рассказал о том, в каких приоритетных направлениях важна работа для достижения мира и стабильности в современном мире, необходимости координирования деятельности мировых государств для отражения региональных и глобальных опасностей. Президент, в очередной раз, подчеркнул, что укрепление связей братских тюркоязычных государств и для Азербайджана представляет особое значение. В то же время, глава государства поведал о пресечении экстремизма, терроризма, сепаратизма, незаконной миграции, незаконного оборота наркотических средств, о дальнейшем усилении борьбы против транснациональных преступных группировок для обеспечения региональной безопасности», - сказал Арзу Нагиев.

Арзу Нагиев отметил, что результатом успешной политики Президента является то, что сегодня Азербайджан и его органы спецслужб воспринимаются как надежные партнеры в обеспечении международной безопасности.

Он подчеркнул, что ведение борьбы против каких-либо угроз и осуществление обмена информацией в этом направлении имеет очень важное значение.

«Эти моменты также были затронуты в выступлении начальника Службы государственной безопасности, генерал-лейтенанта Али Нагиева. Одним из примечательных моментов стало обращение по поводу постоянного членства со стороны участвующей в последних заседаниях в качестве наблюдателя Службы государственной безопасности Узбекистана, которое было встречено положительно. Организация таких мероприятий в очередной раз показывает, что с точки зрения предотвращения угроз глобального ли уровня, регионального ли, или угроз отдельным странам, эта конференция имеет важное значение», - подытожил Арзу Нагиев.

Отметим, что шестого сентября в Баку проведено XXII заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств.

На заседании участвовали делегации во главе с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенантом Али Нагиевым, начальником Службы внешней разведки Азербайджана генерал-лейтенантом Орханом Султановым, руководителем Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом, председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Керимом Масимовым, председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбеком Опумбаевым. В качестве наблюдателя в работе заседания также приняли участие делегация под руководством председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, высокопоставленный сотрудник Службы государственной безопасности Грузии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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