Нужно продолжить изучение страшных событий 1918 года - Лев Спивак

БАКУ /Trend/ - Страшные события, произошедшие 31 марта и 1-3 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии, замалчивались в годы советской власти. Об этом сказал Trend президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("АзИз") Лев Спивак.

"Мы практически ничего о них не знали, даже не слышали. Все стало раскрываться только после распада СССР, когда к нам начала возвращаться наша история, и это касается всех народов, живших в Советском Союзе", - сказал Спивак.

Глава ассоциации также сообщил, что неоднократно посещал Губинский мемориальный комплекс геноцида, возведенный в память о жертвах этих страшных событий.

По его словам, Губинский мемориальный комплекс геноцида также не раз посещали израильские журналисты.

"Эти посещения произвели на них совершенно неизгладимое впечатление. Еврейский народ особо относится к таким моментам, поскольку сам пережил их", - отметил Спивак.

По словам главы ассоциации, к сожалению, 70 лет советской власти не прошли для Азербайджана бесследно: история практически утрачена, и сегодня ее приходится восстанавливать по крупицам.

"Безусловно, необходимо продолжить изучение этих страшных событий. Уверен, что мы раскроем еще очень много страшных тайн в этой области. Надо как можно больше рассказывать об этом", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)