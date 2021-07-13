Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - В ходе боев на товузском направлении в совершенстве была продемонстрирована военная стратегия и обороноспособность Азербайджана. В этих боях 12-16 июля 2020 года азербайджанские Вооруженные силы продемонстрировали смелость, отвагу и высокую боеспособность. Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

Об этом сказал во вторник Trend американский эксперт Питер Тейс.

По его словам, эти бои наглядно продемонстрировали, что Азербайджан за 29 лет после обретения независимости смог создать и подготовить на высоком уровне одну из сильнейших армий мира.

«Страна, объявившая о своей независимости в августе 1991 года, сумела через 29 лет разрушить миф о «непобедимости» армян и их мечты о «великой Армении». Это большой успех, достигнутый благодаря дальновидной политике, которую проводил общенациональный лидер Гейдар Алиев и которую сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Эта военная победа доблестных Вооруженных сил Азербайджана в боях на товузском направлении стала началом полного освобождения суверенных азербайджанских территорий, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией», - сказал Тейс.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)