Экс-президента Армении Саргсяна выдвинули кандидатом на пост премьера

9 апреля 2018 19:44 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян завил о решении выдвинуть кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства, сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.

Представляя итоги своей субботней встречи с Саргсяном, Карапетян отметил, что они коснулись вопроса, связанного с кандидатурой премьера.

"Мы сошлись во мнении, что обеспечение плавного перехода к новой системе управления и ее окончательного формирования в условиях стоящих перед страной вызовов и проблем - очень важная задача. Учитывая успехи, достигнутые за последний период нынешней конфигурацией управления, решили предложить нашим партийным коллегам сохранить в данный период нынешнюю конфигурацию, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна", - сказал Карапетян.

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