Покой армянам только сниться – готовится повышение тарифов на воду

11 августа 2017 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Не успели граждане Армении вздохнуть спокойно в связи с обещанием министра энергетических структур и природных ресурсов Ашота Манукяна о том, что, скорее всего, до 2036 года тарифы на электроэнергию в стране не будут меняться (хотя, изначально было понятно, что это всего лишь популизм, поскольку такое просто невозможно в силу целого ряда причин), как родное правительство вновь показало всем нам свою непорядочность и алчность, напомнив всем нам, что кроме электроэнергии, вообще-то, есть и вода, тарифы на которую могут подняться, пишет издание Armenian report.

По информации издания, единый оператор водоснабжения в Армении - компания «Veolia Jur» (дочка французской «Veolia Generale des Eaux») планирует обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг для повышения тарифов на воду. В настоящее тариф на воду в Армении составляет 180 драмов ($0,37) за 1 кубометр, но компания хочет увеличить его до 194,3 драма ($0,45).

Вне всякого сомнения – правительство Армении продемонстрирует свое наплевательское отношение к гражданам, согласившись с доводами оператора водоснабжения, пишет издание.

«Тарифы на воду и сопутствующие услуги и товары будут безбожно расти, расстраивая пенсионеров и весь малоимущий класс (а это большинство населения Армении), которые и так последние деньги собирают на оплату всех услуг от любимого жилищно-коммунального хозяйства» - говорится в статье.

Подорожание электроэнергии почти на такую же сумму, как нынешнее запланированное повышение на воду, привело к протестам в Ереване в 2015 году, которые вошли в историю как «Энерегетический майдан».

Если в других странах рост тарифов сопровождается повышением качества услуг и зарплат работников ЖКХ, то у нас с ростом тарифов ровным счетом ничего не меняется. Качество услуг в большинстве случаев оставляет желать лучшего, трубы как были старыми, так старыми и остались, сети годами не ремонтировались. А все потому, что большая часть собранных средств просто разворовывается, заключает издание.

Выборы уже позади, на недовольство электората властям плевать, а действительно независимой от режима оппозиции в стране как не было, так и нет. Значит, коммунальщики могут спокойно залезать людям в карман, поскольку им позарез нужно повышение цен, чтобы и дальше жить припеваючи, пишет издание.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

Azernews Newspaper
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