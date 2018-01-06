В Армении активизируются протестные настроения в связи с ухудшением социально-экономического положения

В Армении в 2018 году в связи с ухудшением социально-экономического положения и резким ростом цен на продукты первой необходимости, активизируются протестные настроения, считает зампред правления оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Отметим, что в Армении с первого января 2018 года, как и ожидалось, началась волна подорожаний. Уже выросли цены на бензин, автогаз и дизтопливо. Подорожание произошло вследствие внесения поправок в Налоговый кодекс и повышения акцизов.

Цена на бензин, продаваемого под названием Regular, выросла примерно на пять процентов по сравнению с концом 2017 года и на 10 процентов, если сравнивать цены с началом декабря. В начале месяца бензин стоил 390 драмов (0,80 доллара), в конце — 410 (0,84 доллара), а с первого января — 430 драмов (0,89 доллара).

На семь процентов выросло в цене дизтопливо, подорожав в новогоднюю ночь с 410 (0,84 доллара) до 440 (0,91 доллара) драмов.

Больше всего подорожал газ на автозаправочных станциях. Если до Нового года он продавался по цене 180−200 драмов (0,37 - 0,41 доллара) за кубометр, то с первого января цена выросла на 10 процентов. Следует отметить, что около 90 процентов автомобилей, в том числе городской транспорт и такси, в Армении эксплуатируются на природном газе.

В свою очередь председатель Союза армянских работодателей Гагик Макарян считает, что подорожание бензина и газа скажется на всех отраслях экономики Армении: «Цены выросли больше, чем предполагалось. Подорожание сжатого газа может привести к росту транспортных цен»,- сказал Макарян.

Помимо этого в Армении ожидают постепенного подорожания более 800 наименований товаров.

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