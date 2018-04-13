В Ереване проходит митинг против премьерства Сержа Саргсяна

13 апреля 2018 20:44 (UTC+04:00)

Митинг сторонников лидера оппозиционного "Гражданского договора" Никола Пашиняна проходит на площади Свободы в центре Еревана, сообщает "Спутник Армения".

Как отмечается, акция довольно многолюдная, площадь заполнена.

Акция направлена против продления власти Сержа Саргсяна в ранге премьер-министра. Предварял митинг акция "Мой шаг" — инициированный Пашиняном пеший ход по территории Армении. За несколько дней Пашинян и группа его соратников пешком преодолела более 200 километров, проведя акции в разных городах.

Завершился пеший ход в Ереване. В своем выступлении Пашинян призвал жителей столицы присоединиться к митингу и внести свой вклад в борьбу.

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Azernews Newspaper
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