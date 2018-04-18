Президент Армении назначил Карена Карапетяна первым вице-премьером

Президент Армении Армен Саркисян назначил Карена Карапетяна первым вице-премьером правительства страны, сообщают армяснкие СМИ.

Кроме этого, другими указами вице-премьерами назначены министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян и бывший руководитель администрации президента Армен Геворкян.

Напомним, что национальное собрание Армении избрало премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.