Ереван проигрывает Баку и в информационной войне - армянский эксперт

БАКУ /Trend/ - В информационной борьбе между Арменией и Азербайджаном, информационная политика армянской стороны намного слабее.

Об этом, как передают армянские сепаратистские СМИ, заявил эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Эксперт в частности отметил, что информационную политику Армении можно считать замороженной.

«Только после решения внутриполитических вопросов в Армении можно найти решения в области информационной пропаганды, поскольку данное медиаполе требует достаточно серьезных ресурсов», – добавил Мартиросян.

Иными словами, экономика Армении, истощённая блокадным положением страны и многолетним нахождением у власти саргсяновского режима, разграбившим страну, попросту не в состоянии вести равную информационную борьбу с официальным Баку.

По словам эксперта, должна быть также полностью пересмотрена концепция информационной безопасности, принятая в Армении в 2009 году.

Мартиросян отметил, что четырёхдневная апрельская война 2016 года оказала большое влияние на эту область, что повлекло за собой пересмотр ряда вопросов. Эксперт также посетовал на наличие в армянском секторе интернета большого количества «фейковых» пользователей социальных сетей.

По-видимому, беспокойство эксперта вызывает тот факт, что социальные сети создают помехи в деле скрытия от населения актуальной информации о происходящем на фронте. Так, к примеру, новости об освобождении села Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики в конце мая этого года вызвали широкий резонанс в Армении именно благодаря распространению информации в интернете, в результате чего официальный Ереван, вначале всячески отрицавший данную информацию, оказался в крайне неудобном положении.

Интересно то, что о передислокации азербайджанских войск и занятии ими высот в районе села Гюннут армянские пользователи интернета сообщали в индивидуальном порядке, по собственным наблюдениям, а не опираясь на азербайджанские источники. Не совсем понятно, как в таких случаях официальный Ереван намерен «обеспечивать информационную безопасность».

Своим заявлением армянский эксперт фактически вторит официальному Баку, призывающему нынешнее руководство Армении отказаться от контрпродуктивной риторики политических предшественников. Если у страны уже нет денег даже на информационную войну, то глупо кричать о войне настоящей.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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