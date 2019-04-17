Правительство Пашиняна обвинили в плагиате

Фракция «Просвещенная Армения» 16 апреля намеревалось «протолкнуть» в парламенте собственный законопроект об охране здоровья и социальной защищенности военнослужащих. Конструктивного обсуждения не было, документ был отклонен. После выяснения причины глава фракции Эдмон Марукян призвал правительство Никола Пашиняна прекратить заниматься плагиатом, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

В тот день было установлено, что данное предложение от фракции не нашло поддержки у правительства. Однако, в дальнейшем кабмин скопировал идею, но подал все под видом собственного решения.

Эдмон Марукян возмутился данным фактом. В то время, как в стране законодательно борются с плагиатом в научной деятельности, в кабмине это все процветает, заявил парламентарий. Он попросил правительство прекратить поступать подобным образом. Депутат считает, что, если уж и берут чиновники идеи у его фракции, то пусть укажут подлинное авторство.

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