В Армении сотни чиновников попадут под сокращение

Проект закона "О структуре и деятельности правительства", который предполагает сокращение госаппарата, вызвал накануне в парламенте Армении довольно бурные обсуждения, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.



Как пишет газета "Жоговурд" (Народ), представители оппозиционных фракций настаивают, что правительство не представило конкретных показателей о том, сколько человек будет сокращено и сколько средств сэкономлено. Власти уверяют, что сокращения не будут осуществлены сразу.



Издание выяснило, что в министерстве сельского хозяйства будут сокращены 130 человек, в министерстве культуры - 110 человек, в министерстве диаспоры - 80 человек, столько же в министерстве спорта и по делам молодежи.

Вначале будут сокращены 78 человек - замминистра, главы управлений, затем отделы будут объединены. После чего работа сотрудников будет оцениваться в баллах, и тогда начнутся основные увольнения.





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