Депутат: Армения опустошена до стратегически опасного уровня

8 мая 2019 11:23 (UTC+04:00)

Армения опустошена до стратегически опасного уровня. Об этом в ходе часа заявлений в парламенте отметил член фракции "Лусавор Айастан" Арман Бабаджанян, приводя опубликованные демографические данные, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Согласно этим данным, по состоянию на 1 апреля 2019 года численность постоянно проживающего в Армении населения составляет 2,962 млн человек, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 7,8 тысяч человек.

По его словам, крайне сложно говорить об улучшении качества жизни в Армении в то время, как люди продолжают покидать страну. Депутат подчеркнул, что после смены власти многие проблемы в стране сохранились, что вынуждает многих людей встать на путь миграции. Бабаджанян подчеркнул, что эмиграция является "нереальной войной", которая может привести к реальной, когда страна будет окончательно ослаблена.

Деятельность правительства в ближайшие месяцы и годы должно оцениваться именно по количеству вернувшихся в Армению граждан страны. "Речь не идет о масштабной репатриации, это важная задача, поскольку объективно это задача будущего. Для начала необходимо вернуть наших граждан домой", - заявил он, подчеркнув, что лишь возвращение былой демографической картины позволит дать положительную оценку деятельности правительства.

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