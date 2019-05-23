Gallup: Армян мало волнует проблема Карабаха

Опрос американской исследовательской компанией «Gall up international association» среди граждан Армении выяснил самые важные проблемы страны по мнению ее граждан, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ



Согласно опросу, 45% граждан Армении самой важной проблемой для государства считают безработицу. Остальные 40,5% отметили экономическую ситуацию в стране. Для 26,8% — низкие пенсии и зарплаты.



На четвертом месте среди главных проблем оказался карабахский вопрос. 26,1% опрошенных граждан считают проблему Нагорного Карабаха самой важной для республики. Также среди важных проблем опрошенные граждане назвали эмиграцию, коррупцию и терроризм.



Ранее сообщалось, что по результатам проведенных опросов американской исследовательской компанией Gallup более 45% опрошенных в Армении испытывали гнев, раздраженность и стресс во время опроса.

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