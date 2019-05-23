Gallup: Армян мало волнует проблема Карабаха

23 мая 2019 09:25 (UTC+04:00)

Опрос американской исследовательской компанией «Gall up international association» среди граждан Армении выяснил самые важные проблемы страны по мнению ее граждан, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Согласно опросу, 45% граждан Армении самой важной проблемой для государства считают безработицу. Остальные 40,5% отметили экономическую ситуацию в стране. Для 26,8% — низкие пенсии и зарплаты.

На четвертом месте среди главных проблем оказался карабахский вопрос. 26,1% опрошенных граждан считают проблему Нагорного Карабаха самой важной для республики. Также среди важных проблем опрошенные граждане назвали эмиграцию, коррупцию и терроризм.

Ранее сообщалось, что по результатам проведенных опросов американской исследовательской компанией Gallup более 45% опрошенных в Армении испытывали гнев, раздраженность и стресс во время опроса.

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