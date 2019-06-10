Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди

10 июня 2019 10:17 (UTC+04:00)

Полиция Армении сообщает о чрезвычайном инциденте, произошедшем в городе Веди в воскресенье - местный житель швырнул гранату в здание местной мэрии, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Инцидент произошел в районе 2 часов в ночь на 9 июня. По данным ведомства, граната попала в зал местного ЗАГС-а и взорвалась, территория получила повреждения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Араратского областного управления и Араратского отделения полиции установлена личность подозреваемого - им оказался 56-летний местный житель.

По предварительным данным, подозреваемому - мужчине без определенного места жительства была выделена комната. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, мешая нормальной деятельности мэрии.

Поэтому комендант мэрии потребовал, чтобы мужчина покинул территорию. Последний в отместку бросил гранату в зал ЗАГС-а. В Араратском отделе Полиции готовятся материалы.

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