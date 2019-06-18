Население Армении сильно сократится

18 июня 2019 15:45 (UTC+04:00)

Население Армении в 2100 году сократится до 2 млн человек из почти 3 млн на сегодняшний день. Об этом говорится в демографическом докладе Организации объединенных наций (ООН), опубликованном 17 июня, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Согласно прогнозу, число постоянных жителей Армении сначала вырастет до 2.967 млн к 2030 году, а затем сократится до 2.816 млн в 2050 году и 2.039 млн в 2100 году.

Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.

Ожидается, что численность населения Грузии (3.997 млн в настоящее время) и Азербайджана (10.048 млн в настоящее время) также сократится в 2100 году до 2.514 млн и 9.192 млн соответственно.

Согласно пессимистичному прогнозу, население Земли будет расти до 2054 года и достигнет 8.923 млрд человек. После этого начнется уменьшение, и к 2100 году количество жителей планеты будет меньше, чем в 2020 году — 7.321 млрд. По оптимистичному прогнозу, население планеты к 2100 году достигнет 15 миллиардов 599 миллионов человек.

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