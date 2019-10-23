В Армении бастуют машинисты «Российских железных дорог»

23 октября 2019 12:59 (UTC+04:00)

Машинисты ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), управляющего армянской железной дорогой, проводят забастовку во втором по величине городе Армении Гюмри, требуя повышения зарплат на 30%, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В результате забастовки движение электропоездов, связывающих город с Ереваном, прервано.

ЮКЖД пока никак не комментирует ситуацию.

В ноябре 2018 года бастовали сотрудники локомотивного депо Гюмри, добившиеся в конце концов полагающихся им надбавок.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО «ЮКЖД» 13 февраля 2008 г. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

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