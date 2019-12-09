США массово отказали гражданам Армении в получении виз

9 декабря 2019 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США опубликовал данные по отказам в неиммиграционных визах в Америку в 2019 году, которые касаются туристических и бизнес-поездок, но не касаются рабочих виз и виз, позволяющих жить в стране достаточно длительный срок, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В получении таких виз гражданам Армении отказали в 51,65% случаев. По этому показателю армяне находятся в середине рейтинга стран бывшего Советского Союза.

В этом году чаще всего из стран бывшего СССР власти США отказывали в визах гражданам Узбекистана — 68,06% тех, кто подавал заявления. Второе место по отказам занимает Кыргызстан — 67,75% случаев. На третьем месте Грузия — 63,85% случаев.

Далее в списке Таджикистан, гражданам которого отказали в визах в 60,97% поданных документов, Молдавия — 58,03%, Туркменистан — 56,26%, Украина – 45,06% и Казахстан – в 42,58% случаев.

Меньше всего отказов получили граждане Азербайджана — 25,43%, Беларуси – 21,93%, Эстонии – 24,81%, Латвии – 18,98% и Литвы – 18,67%. США мало отказывают в поездках и гражданам России — лишь 15,19% документов поданных на визу обернулись отказом.

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